Napoli si innamora di Poesia 2026 la nuova magia di Alessia Couture

Al Salone Margherita di Napoli la nuova collezione di Alessia Couture ha trasformato una sfilata in un racconto di emozioni condivise. La stilista aversana ha presentato le sue creazioni tra stupore, applausi e commozione, consegnando al pubblico un capitolo importante della propria storia professionale e personale. Un debutto da tutto esaurito nel cuore di Napoli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Napoli si innamora di Poesia 2026, la nuova magia di Alessia Couture

