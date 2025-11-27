Napoli ragazza vittima di stalker viene ricontattata dal profilo dell'ex in carcere | Tornato l'incubo

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazza 26enne napoletana era stata vittima di stalker. L'ex era stato condannato in carcere. Ma dopo la sentenza, il profilo dello stalker ha iniziato di nuovo a seguirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

