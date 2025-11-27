Napoli nuova tegola per Conte | un infortunato potrebbe operarsi?
Non c'è pace per il centrocampo del Napoli. Dopo aver perso a lungo prima Kevin De Bruyne e poi Frank Zambo Anguissa, ora Conte rischia di essere costretto a rinunciare anche a Billy Gilmour per molte settimane ancora.Lo scozzese, alle prese con la pubalgia e fermo già da qualche partita, dopo un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
SSC Napoli, la nuova maglia replica ufficiale è finalmente in vendita online! Info & prezzo: https://tinyurl.com/44rf87yd - facebook.com Vai su Facebook
#terremoto a #napoli di magnitudo 3.3, nuova scossa nella zona di Pozzuoli Vai su X
Nuova tegola per il Napoli: anche Hojlund alza bandiera bianca - Ennesimo infortunio per il Napoli di Antonio Conte: questa volta si è fermato Hojlund. Come scrive calciomercato.it
Napoli Cagliari, Conte perde un altro calciatore per la gara di Coppa Italia: le ultime - Napoli Cagliari, Antonio Conte dovrà fare a meno di un altro calciatore per la sfida di Coppa Italia contro i sardi Il Napoli si trova ad affrontare una nuova tegola in vista dei prossimi impegni. Riporta cagliarinews24.com
Infortunio Miguel Gutierrez, nuova tegola per Conte: i tempi di recupero - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela i tempi di recupero di Miguel Gutierrez. Da msn.com