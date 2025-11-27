Il Napoli è rientrato dalla pausa per le nazionali con la giusta mentalità. Vittoria in campionato contro l’Atalanta, e in Champions League contro il Qarabag, dimostrando la giusta unità di squadra e ritrovando finalmente sia la via del gol, sia una maggiore copertura in fase difensiva. Antonio Conte sembra aver toccato le corde giuste con i suoi giocatori, soprattutto con il cambio modulo che ha regalato imprevedibilità e brillantezza al suo Napoli: contro la Roma, l’allenatore salentino, ha in mente un cambio nel reparto offensivo. Roma – Napoli, pronto Politano: Conte lancia il tridente leggero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità contro la Roma: pronto l’attacco inedito