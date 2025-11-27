Napoli Mattarella all' inaugurazione dell' Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 20252026 della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. La cerimonia si è tenuta nella sede della Sezione San Tommaso d’Aquino e si è aperta con gli indirizzi di saluto di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e di Don Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad accogliere il presidente Mattarella, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha salutato la figlia Laura Mattarella con un baciamano, il prefetto, Michele di Bari, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a Napoli, per l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026. Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura. Ad accogliere il Capo dello Stato, il pre - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella è arrivato a Napoli. Oggi alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Vai su X
Mattarella a Napoli per l'apertura dell'anno accademico della Facoltà teologica - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a Napoli, per l'inaugurazione ... Scrive msn.com
Mattarella: “Mi domando cosa abbiamo perso con la morte di tanti migranti” - Le parole del Presidente della Repubblica a Napoli per l'inaugurazione dell'anno accademico della pontificia facoltà Teologica dell'Italia Meridionale ... Come scrive dire.it
Napoli, Mattarella all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica - (LaPresse) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 ... stream24.ilsole24ore.com scrive