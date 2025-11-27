Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 20252026 della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. La cerimonia si è tenuta nella sede della Sezione San Tommaso d’Aquino e si è aperta con gli indirizzi di saluto di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e di Don Francesco Asti, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad accogliere il presidente Mattarella, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha salutato la figlia Laura Mattarella con un baciamano, il prefetto, Michele di Bari, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, Mattarella all'inaugurazione dell'Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica