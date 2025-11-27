Napoli la Coppa America vale ‘subito’ 690 milioni
Tempo di lettura: 2 minuti Un impatto economico atteso di circa 690 milioni di euro nel breve periodo e oltre 1,2 miliardi di euro nel lungo periodo, con stime che spingono l’asticella “potenziale” fino a 2,5 miliardi di euro “ se la città riuscirà a capitalizzare su infrastrutture e legacy “. Sono le stime della ricaduta economica che la Coppa America 2027 potrebbe avere sulla città di Napoli, sede della competizione velistica internazionale tra poco più di un anno e mezzo. Di Coppa America e di Bagnoli, sede logistica dei team velici, si parlerà l’1 e il 2 dicembre in occasione dell’evento ‘Perspective Smart City’, forum dedicato alla città del futuro, alla rigenerazione urbana e alla trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
