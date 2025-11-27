Napoli Juve, salta Roma e Coppa Italia e resta in forte dubbio per la sfida del 7 dicembre: le sensazioni per Conte non sono positive. Mentre la Juventus di Luciano Spalletti si gode i tre punti conquistati con fatica e carattere nel gelo di Bodo e prepara la sfida casalinga contro il Cagliari, lo sguardo della dirigenza e dello staff tecnico si proietta inevitabilmente anche verso gli impegni di dicembre. Il calendario propone per il 7 dicembre una delle sfide più attese della stagione: il big match allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita che potrebbe non avere uno dei suoi protagonisti più attesi e temuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, che tegola per Conte: quel big potrebbe anche non recuperare per il match del 7 dicembre! Tutti gli aggiornamenti