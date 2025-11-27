Napoli in scena | voci e storie per I Colori della Musica

Dal 28 novembre al 9 dicembre il Teatro Sannazaro di Napoli si prepara ad accogliere la sesta edizione de I Colori della Musica, un percorso che intreccia generazioni, stili e storie personali. In cartellone quattro protagonisti della scena partenopea: Gabriele Esposito, Francesco Da Vinci, Carlo Faiello con "La Ciulla" e Mavi.

