Napoli il colpo che potrebbe accontentare Antonio Conte arriva dalla Serie A?
Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Napoli accelera le proprie riflessioni su come migliorare una rosa di Antonio Conte. Il tecnico, rilanciando con convinzione il tridente offensivo, ha evidenziato una necessità chiara: servono nuove soluzioni di qualità negli ultimi trenta metri. Tra i nomi che stanno prendendo sempre più quota nelle valutazioni del club . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche questi approfondimenti
ADL piazza un super-colpo da 50 milioni Ingaggio da 4.5 mln di € a stagione, ha appena accettato la SSC Napoli Antonio Conte al settimo cielo, è tra i più costosi di sempre https://bit.ly/48312EU - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, 18enne incensurato ucciso da un colpo di pistola in strada Vai su X
Napoli, colpo Grassi: maxi offerta - Perché questo Napoli fa spavento: sa azzannare, rimontare, comandare. calciomercato.com scrive
Il Napoli può approfittare per chiudere un altro colpo in casa Roma - Il Napoli potrebbe approfittarne per chiudere un altro colpo di mercato in casa della Roma di mister Gian Piero Gasperini. Come scrive msn.com
Napoli, doppio colpo per Conte: Hojlund dice sì. Torna Elmas - Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di ... Secondo corrieredellosport.it