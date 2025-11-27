Napoli, 27 novembre 2025 – Parlare di vera e propria dipendenza probabilmente sarebbe eccessivo, perché una squadra reduce da due scudetti vinti in tre anni ha una struttura solida che la regge dalle fondamenta, ma di certo se sta bene Scott McTominay anche il Napoli ne beneficia, e viceversa, per un legame che appare forte nella buona e nella cattiva sorte. I numeri della stagione di McTominay. Lo scozzese, anche per indole e per origini, è un trascinatore vero, un leader tecnico e carismatico nelle squadre di club ma anche in Nazionale, come ha insegnato anche la cronaca recente: manco a dirlo, nella vittoria al cardiopalma ottenuta contro la Danimarca e valsa a riportare i britannici nella fase finale di un Mondiale dopo 28 anni ci ha messo lo zampino anche McTominay con un gol in acrobazia da stropicciarsi gli occhi, la specialità della casa come sa bene anche il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, i retroscena della rinascita di McTominay: il ruolo di Conte e della Scozia