Napoli i presidi della Facoltà Teologica | Un pensare per il cambiamento reale

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Napoli all’inaugurazione dell’Anno Accademico 20252026 della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. “La teologia è uno spazio sacro in cui poter riflettere tutti quanti insieme sulle esigenze e sulle necessità del nostro tempo. La dottrina sociale della Chiesa diventa oggi fondamentale” ha detto il preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, don Francesco Asti. “Per noi è una giornata generativa” dichiara Padre Pasquale Incoronato, direttore Istituto Superiore di scienze teologiche Donnaregina di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

