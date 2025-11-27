Napoli finalmente una buona notizia | l’eroe dello Scudetto pronto al rientro

Mentre l’infermeria del Napoli rimane piena con ben sette giocatori fuori uso, arriva il primo segnale positivo: Alex Meret ha tolto il gesso dal piede infortunato e ha iniziato il percorso riabilitativo. Il numero uno azzurro vede finalmente la luce in fondo al tunnel, proprio nel momento più delicato della stagione. Meret, recupero vicino: via il gesso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alex ha tolto il gesso dal piede e si sta sottoponendo alla rieducazione per recuperare al più presto. La frattura al secondo metatarso è stata pesante da digerire, ma il percorso ora si abbrevia, in attesa di capire il futuro dopo la promozione di Vanja Milinkovic-Savic in porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

