Napoli fattore Beukema | i numeri mostrano una centralità tattica dell' olandese con il nuovo modulo
Non solo Neres e Lang. La svolta tattica impressa da Antonio Conte al Napoli dopo la sosta per le nazionali sta esaltando anche le caratteristiche di Sam Beukema. I dati dal campo, raccolti da Fbref e Uefa, mostrano la crescente importanza del difensore olandese nella manovra azzurra con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una sfida decisiva per il cammino europeo. Napoli obbligato a vincere in una sfida cruciale contro il sorprendente Qarabag, con Conte che punta sul carattere e sul fattore Maradona #NapoliQarabag #championsleague #Maradona #AntonioConte - facebook.com Vai su Facebook
IL DATO - Napoli, tutti i numeri del difensore azzurro Sam Beukema in Champions League - I dati forniti da Fbref e Uefa, dimostrano una costante crescita di Sam Beukema, difensore del Napoli, in Champions League. Si legge su napolimagazine.com
Napoli, rendimento Beukema 2025-26: Sam convince Conte e ora vuole l'Olanda - Nulla accade per caso nella vita di Sam Beukema, l’uomo in più della difesa del Napoli di Conte. ilmattino.it scrive
Beukema al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Napoli - Dopo una stagione da protagonista sotto le Due Torri, Sam Beukema saluta Bologna, ma resta in Serie A e nel mirino dei fantallenatori. Si legge su gazzetta.it