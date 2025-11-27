Napoli è nata una stella? La favola di Vergara | dal crociato rotto all’esordio in Champions

La fine di un incubo. Al minuto 89 di Napoli-Qarabag, Antonio Conte ha regalato l’esordio in Champions League ad Antonio Vergara. Un momento storico arrivato esattamente 801 giorni dopo il terribile infortunio (rottura del crociato con la Reggiana) che ne aveva messo a rischio la carriera. Il talento di Frattamaggiore, fresco di rinnovo al 2030, è la scommessa vinta dal vivaio azzurro. Antonio Vergara esordio Champions League Napoli Qarabag –> Che cos’è la “Perseveranza”? Chiedetelo a Vergara. Se cercate su Google “Perseveranza”, troverete definizioni accademiche. Ma nel calcio servono le storie. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, è nata una stella? La favola di Vergara: dal crociato rotto all’esordio in Champions

