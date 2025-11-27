Il Napoli sta lavorando a un passo decisivo per il proprio futuro. Nell’ambiente partenopeo circola la sensazione che qualcosa si stia muovendo intorno ad Amir Rrahmani. Le parti stanno limando i dettagli per un nuovo accordo, che potrebbe segnare la prossima fase del progetto tecnico azzurro. Il centrale kosovaro è considerato una garanzia e la società di De Laurentiis vuole tenerlo ancora al centro della difesa. L’intesa sembra essere ormai vicina. Il Napoli blinda Rrahmani: rinnovo imminente. La trattativa per il nuovo accordo di Rrahmani è ormai alle ultime battute. Il difensore ha un contratto che termina nel 2027, con una possibilità di prolungarlo di un altro anno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis blinda il leader azzurro: rinnovo imminente!