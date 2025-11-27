La lotta per il primato in Serie A è più incerta che mai ed il Napoli di Antonio Conte tiene botta. La squadra azzurra, nonostante le difficoltà di quest’avvio di stagione per via della grana infortuni, è ancora lì e sogna di rivincere il tricolore. Ivan Zazzaroni ha voluto dire la sua sul club di Aurelio De Laurentiis in chiave lotta scudetto. Secondo il giornalista, la squadra partenopea resta la favorita assieme ad un altro top club, escluse a sorpresa diverse big. Corsa scudetto, Napoli e Inter in pole per Zazzaroni poi la ‘sentenza’: “Alla Roma mancano diverse cose”. Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport,’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW’, commentando in maniera sorprendente la corsa scudetto in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, avete sentito l’ultima? La ‘sentenza’ è arrivata in diretta