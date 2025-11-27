Nanni Moretti canta Incoscienti giovani di Achille Lauro con Trinca e il cast di Succederà questa notte – Il video

Inizia a cantare Louis Garrel, intonando «Oh, bambina Tutto quello che hai passato è un’università». Poi Jasmine Trinca e perfino il regista Nanni Moretti. Tutto il castSuccederà questa notte”, maestro incluso canta le parole di Incoscienti giovani, la hit di Achille Lauro che Moretti ha voluto interpretare mentre le riprese del suo film stanno per chiudersi a Roma. Un film ispirato ai racconti di Eskhol Nevo, Lègami. La performance canora invece si può godere dal profilo Instagram del regista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nanni Moretti (@nannimoretti) L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

