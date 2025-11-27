myanmar liberate tremila persone detenute per motivi politici in vista delle elezioni

La giunta militare che attualmente governa il Myanmar ha approvato l’amnistia per 3.085 prigionieri politici e ha archiviato le accuse contro 5.580 persone. La decisione arriva a un mese dalle prossime elezioni, e non a caso. Non è raro, infatti, che l’esecutivo liberi migliaia di detenuti in prossimità di eventi di particolare rilievo: ad aprile ne aveva graziato quasi 5000 in occasione dell’anno nuovo nel calendario tradizionale birmano. Secondo la rete nazionale, la misura è stata concessa per consentire a tutti di votare il 28 dicembre. Myanmar: tra i detenuti graziati potrebbe esserci anche Aung San Suu Kyi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

