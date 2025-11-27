Mutti a Collecchio la Flai Cgil elegge tre Rsu su sei

Con l’elezione di tre Rsu su sei, la Flai Cgil di Parma si riconferma il primo sindacato nello stabilimento Mutti a Collecchio.Martedì 25 novembre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nella azienda conserviera, dove, dei 138 lavoratori e lavoratrici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mutti a Collecchio, la Flai Cgil elegge tre Rsu su sei

Leggi anche questi approfondimenti

Finisce 2-1 l’amichevole contro il Mantova 1911 giocata al Mutti Training Center di Collecchio Cronaca e tabellino ? https://shorturl.at/foLLe #ForzaParma - facebook.com Vai su Facebook

Finisce 2-1 l’amichevole contro il Mantova 1911 giocata al Mutti Training Center di Collecchio Cronaca e tabellino ? shorturl.at/foLLe #ForzaParma Vai su X

Mutti a Collecchio, la Flai Cgil elegge tre Rsu su sei - Con l’elezione di tre Rsu su sei, la Flai Cgil di Parma si riconferma il primo sindacato nello stabilimento Mutti a Collecchio. Da parmatoday.it

Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil: trattativa per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti - Arezzo, 1 agosto 2024 – Con l'iniziativa che si è svolta davanti alla prefettura di Arezzo insieme ai nostri delegati sindacali, ci siamo uniti a tutte le altre strutture territoriali di FAI, FLAI e ... Lo riporta lanazione.it

Treviso, Flai Cgil: al via la settimana delle brigate del lavoro - Un “sindacato di strada” per portare informazioni e tutele direttamente nei luoghi di lavoro agricolo. Lo riporta rainews.it