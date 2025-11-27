Musso sicuro | Inter tra le migliori squadre del mondo è stata una vittoria spettacolare

Inter News 24 Le parole di Juan Musso, portiere dell’Atletico Madrid, dopo la vittoria in Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Juan Musso ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell’ Atletico Madrid contro l’ Inter. VITTORIA CONTRO L’INTER – È stato spettacolare vincere contro l’Inter al 93° minuto. Esordire al Metropolitano in Champions League era un mio sogno. Sono molto felice. Mi sento molto a mio agio in questo club, con i miei compagni. Li adoro, mi fanno divertire in campo, mi diverto io e, visto come è andata la partita, non potevo chiedere di più. GOL NEL FINALE – Sono felice, una grande vittoria, ne avevamo bisogno visto come stava andando il girone e la nostra posizione in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Musso sicuro: «Inter tra le migliori squadre del mondo, è stata una vittoria spettacolare»

Musso: “Vittoria spettacolare, Inter tra le migliori squadre del mondo. La parata su Dimarco…” - Juan Musso, portiere argentino dell’Atletico Madrid, ha parlato ai canali ufficiali del club colchonero al termine del match vinto contro l’Inter: “È stato spettacolare vincere contro l’Inter al 93° m ... Riporta msn.com

