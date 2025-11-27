Una giovane stella nascente, il cui talento aveva appena cominciato a illuminare il panorama musicale, ha visto la sua traiettoria spezzata in un atto di violenza inaudita. Il 23 novembre, in un parcheggio nella zona nord di Los Angeles, una promessa di soli 22 anni della musica latina si trovava in auto con altre due persone quando tre uomini l’hanno avvicinata per una rapina. La situazione è degenerata in pochi istanti. Quella che doveva essere una minaccia si è trasformata in una sparatoria fatale, lasciando la giovane donna gravemente ferita. Nonostante la corsa in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate disperate, portandola alla morte poche ore dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Musica sotto shock, rapina finisce nel sangue: uccisa la famosa cantante