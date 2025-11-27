Musica sotto shock rapina finisce in tragedia | uccisa la famosa cantante
– Il mondo della musica latina è stato travolto da una tragedia che ha lasciato un segno profondo tra fan, colleghi e istituzioni. Maria De La Rosa, nota come DELAROSA, giovane talento di appena 22 anni, è stata brutalmente uccisa durante una tentata rapina nel quartiere di Northridge, a Los Angeles. Il dramma si è consumato il 23 novembre, quando la cantante si trovava in auto insieme ad altre due persone. Tre uomini si sono avvicinati al veicolo con l’intento di rapinare i presenti e la situazione è rapidamente degenerata in una sparatoria fatale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
