– Il mondo della musica latina è stato travolto da una tragedia che ha lasciato un segno profondo tra fan, colleghi e istituzioni. Maria De La Rosa, nota come DELAROSA, giovane talento di appena 22 anni, è stata brutalmente uccisa durante una tentata rapina nel quartiere di Northridge, a Los Angeles. Il dramma si è consumato il 23 novembre, quando la cantante si trovava in auto insieme ad altre due persone. Tre uomini si sono avvicinati al veicolo con l’intento di rapinare i presenti e la situazione è rapidamente degenerata in una sparatoria fatale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Musica sotto shock, rapina finisce in tragedia: uccisa la famosa cantante