"Vivi la magia della festa", ecco il cartellone natalizio stilato dal Comune di Corridonia insieme con tante associazioni cittadine. Tra le novità figura la Xmas edition di Notte di Vita, l’appuntamento solitamente clou dell’estate, che si terrà nel pomeriggio del 14 dicembre. E nella stessa giornata è previsto anche uno spettacolo al teatro Lanzi (alle 17.30) dal titolo "Che botta, Babbo Natale" a cura di EquiLibri. Si partirà il 6 dicembre con la consegna della Costituzione ai diciottenni in municipio (alle 17) e il giorno dopo, alla stessa ora, al Lanzi andrà in scena "La Bella e la Bestia" per i più piccoli, mentre a San Claudio ci sarà l’accensione dell’albero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica, presepi e spettacoli: Corridonia celebra il Natale

