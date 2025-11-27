Musica luci mercatini e sorprese | Oltre un mese di appuntamenti

Conto alla rovescia per l’inizio del Natale portorecanatese. L’inaugurazione ufficiale del cartellone delle festività ci sarà dopodomani alle 17.30, davanti a Palazzo Volpini, dove saranno accese le luminarie cittadine insieme al maxi albero di Natale, sotto le note del corpo bandistico Giuseppe Verdi. Subito dopo alle 18.15, in piazza Brancondi, si potrà brindare all’inizio delle festività con vin brulé, cioccolata calda e panettone offerti a tutti. "Per oltre un mese – assicura la giunta del sindaco Andrea Michelini –, cittadini e visitatori saranno avvolti da un calendario ricchissimo, capace di trasformare ogni giornata in un piccolo incantesimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica, luci, mercatini e sorprese: "Oltre un mese di appuntamenti"

Argomenti simili trattati di recente

Non ci sarà la musica, non ci sarà un palco, niente luci, ma un'ombra che negli ultimi anni fa sempre più paura: l'allarme sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

#cittàdioggiono #natale2025 #nataletuttiinsieme #luci #stelle #magia #pace #elfi #folletti #musica Vai su X

Musica, luci, mercatini e sorprese: "Oltre un mese di appuntamenti" - L’inaugurazione ufficiale del cartellone delle festività ci sarà dopodomani alle 17. Segnala ilrestodelcarlino.it

NATALE NEL BORGO DI TUSSIO: DUE GIORNI DI FESTA E MERCATINI - PRATA D’ANSIDONIA – Stand con palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni di ogni genere, prelibatezze locali, musica e tante sorprese per grandi e piccini. Si legge su abruzzoweb.it

A Natale regalati Orvieto: il programma completo tra tradizioni, eventi e sorprese - Mercatini, spettacoli, visite animate, incontri culturali e sapori tipici: il Natale a Orvieto è un’esperienza diffusa che unisce arte, storia e divertimento, regalando emozioni autentiche a ... Come scrive siviaggia.it