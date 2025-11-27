Musica luci mercatini e sorprese | Oltre un mese di appuntamenti

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conto alla rovescia per l’inizio del Natale portorecanatese. L’inaugurazione ufficiale del cartellone delle festività ci sarà dopodomani alle 17.30, davanti a Palazzo Volpini, dove saranno accese le luminarie cittadine insieme al maxi albero di Natale, sotto le note del corpo bandistico Giuseppe Verdi. Subito dopo alle 18.15, in piazza Brancondi, si potrà brindare all’inizio delle festività con vin brulé, cioccolata calda e panettone offerti a tutti. "Per oltre un mese – assicura la giunta del sindaco Andrea Michelini –, cittadini e visitatori saranno avvolti da un calendario ricchissimo, capace di trasformare ogni giornata in un piccolo incantesimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

