Musica in strada teatro mercatini È un Natale da film per Cernusco

Colonne sonore dei film più celebri in filodiffusione, presepe vivente, Christmas Run, teatro all’aperto per i più piccoli, mercatini: via al lungo Natale di Cernusco che quest’anno con la rassegna “Ciak, è Natale“, celebra i 130 della nascita del cinema. Fra gli appuntamenti più originali, “Natale super cartoon con il Grinch“ animazione e sfilata dei personaggi dei cartoni più amati dai bambini. Si comincia sabato con l’accensione dell’albero e delle luminarie, un rito atteso da grandi e piccini. Appuntamento alle 16, in piazza Unità d’Italia. "Fino al 6 gennaio ogni singola giornata sarà scandita da uno o più eventi - dice la sindaca Paola Colombo - Dobbiamo molto a tutte le realtà che con idee, energie e passione, rendono ricca e viva la nostra proposta culturale e sociale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musica in strada, teatro, mercatini. È un Natale da film per Cernusco

