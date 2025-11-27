Musica in Bottega a Eboli | serata di presentazione per l' associazione di liuteria ELeD
A Eboli appuntamento con "Musica in Bottega", evento di presentazione ufficiale dell'associazione ELeD - Eboli Liuteria e Dintorni. La manifestazione si terrà sabato 29 novembre, con inizio alle ore 21, presso il Teatro del Bianconiglio situato in via Castello 12, nel centro storico della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
