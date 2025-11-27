Musica e legalità a Villaricca | la Fanfara dei Carabinieri in concerto nella Parrocchia di San Francesco
Nell’ambito delle iniziative volte a sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità e della cittadinanza attiva, giovedì 2711, nella Parrocchia di San Francesco in Villaricca, la scuola Ada Negri di Villaricca ha organizzato un’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri della Campania. Musica e legalità a Villaricca: la Fanfara dei Carabinieri in concerto nella Parrocchia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
SCHOOL 2025/2026 Un progetto in cui sono fiera di partecipare Con Forme Sonore presento un progetto dedicato alle Scuole italiane Per una cittadinanza attiva e consapevole, che vive e promuove la legalità. Il cuore del progetto è un brano musicale - facebook.com Vai su Facebook
Luisa Impastato: “Legalità, musica e cultura ricordando zio Peppino” dlvr.it/TPK6l8 @LaStampa Vai su X