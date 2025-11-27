Musica e amore Il nuovo album degli Afroquiesa
Un’opera sincera e autentica nata dopo una lunga gestazione dal vivo, dopo centinaia di esibizioni e un decennio di musica e concerti. È questo, “C’è sempre tempo per l’amore“, il nuovo album in uscita oggi su tutte le piattaforme e in formato fisico in CD e vinile, anticipato dal singolo “Marrageisha“, dell’Afroquiesa Orchestra, la formazione nata, appunto dieci anni fa, a Quiesa e che sarà domani in concerto al Ganz of Bicchio. "C’è sempre tempo per l’amore è una frase che può voler dire tante cose. Prima di tutto che non bisogna mai mollare: non è mai troppo tardi per fare quello che si ama, anche se sono passati sette anni dal primo disco - scrive il collettivo - È anche un modo per dire che, quando c’è sintonia, il tempo si trova sempre per fare musica insieme, divertirsi e far divertire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
