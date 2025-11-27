Musica | a Vogogna il concerto acustico del chitarrista Dario Fornara

Novaratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica dal vivo a Vogogna sabato 29 novembre. L'associazione culturale Ossola Inferiore ha infatti organizzato, alle 21 nella sala conferenze del castello, l'incontro con il musicista Dario Fornara.Chitarrista acustico fingerstyle, compositore, solo artist, è presidente dell'associazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

