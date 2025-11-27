Musica | a Novara concerto omaggio a Lucio Battisti con gli Exodus

Novaratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre, alle 21, nuovo appuntamento con la musica dal vivo all'auditorium di via Oxilia a Novara.Sul palco torna la band Progetto Exodus per un concerto omaggio a Lucio Battisti, con l'esecuzione dei suoi più grandi successi.L'evento è organizzato dall'Aps ViaoxiliaquattrO. Ingresso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

