Museo della Città c' è l' asta per la concessione del bar caffetteria | via alle domande scadenza il 14 gennaio
Ci sarà tempo fino al prossimo 14 gennaio per presentare le domande e partecipare all'avviso di asta pubblica emesso dal Comune di Livorno per la concessione di 14 anni dell'immobile da destinarsi a bar caffetteria nel complesso dei Bottini dell'Olio, in viale Caprera 6. L'asta è stata fissata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Inaugurata sabato al Museo della città la mostra dedicata al Vernacoliere. In esposizione oltre 𝟯𝟬𝟬 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗲 che coprono tutta la storia della pubblicazione, 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟮 𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟱. Il percorso espositivo vedrà inoltre 3 approfondimenti dedicati a: 𝗙𝘂 - facebook.com Vai su Facebook