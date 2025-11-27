Musei in Musica 2025 a Roma | 100 spettacoli notturni tra arte jazz e danza in Omaggio a Ornella Vanoni

Sabato 29 novembre  Roma celebra l’incontro tra patrimonio culturale e arti performative con  l a 15ª edizione di  Musei in Musica, la storica manifestazione dell’autunno cittadino che diffonde l’intrattenimento musicale nei  Musei Civici di Roma Capitale e negli altri spazi espositivi e culturali della città  e che quest’anno sarà dedicata al ricordo di  ORNELLA VANONI, il cui straordinario talento verrà omaggiato durante la serata dai numerosi artisti presenti.  Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Inaugurata simbolicamente dal concerto della  Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in programma  alle ore 19. 🔗 Leggi su Funweek.it

