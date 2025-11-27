Musei in Musica 2025 a Roma | 100 spettacoli notturni tra arte jazz e danza in Omaggio a Ornella Vanoni

Sabato 29 novembre Roma celebra l'incontro tra patrimonio culturale e arti performative con l a 15ª edizione di Musei in Musica, la storica manifestazione dell'autunno cittadino che diffonde l'intrattenimento musicale nei Musei Civici di Roma Capitale e negli altri spazi espositivi e culturali della città e che quest'anno sarà dedicata al ricordo di ORNELLA VANONI, il cui straordinario talento verrà omaggiato durante la serata dai numerosi artisti presenti. Inaugurata simbolicamente dal concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, in programma alle ore 19.

