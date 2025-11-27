Muriel | Gasperini è molto esigente in tanti non riescono a reggere i suoi ritmi
L’ex attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha raccontato, al sito di Gianluca Di Marzio, alcuni momenti rimasti impressi nella sua carriera italiana. L’intervista a Muriel. «Mi porto tutto. Gli anni all’Atalanta stati i migliori anni della mia carriera. Ho tanti bei ricordi e tante cose che mi porto dietro. Quando riesco, come questa volta, sono felice di venire e viverla di nuovo. Continuare un percorso dopo Gasperini è difficile. L’Atalanta ha raggiunto un livello alto ed è diventata forte. Per mantenersi in quel modo bisogna continuare a lavorare e cercare di limitare le cose negative che possono interrompere il percorso che ha iniziato Gasperini tanti anni fa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
