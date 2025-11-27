Muriel elogia Gasperini e la Roma | Possono vincere lo Scudetto
I grandi risultati ottenuti fino a questo momento hanno di molto aumentato la credibilità della Roma all’interno del panorama della Serie A. Il primo posto testimonia infatti quanto di buono sia stato fatto da Gasperini, nonostante una squadra che abbia ancora diversi margini di miglioramento. La competitività dei giallorossi è stato sempre più sottolineata dagli addetti ai lavori e dello stesso pensiero è anche Luis Muriel, ex attaccante dell’Atalanta quando in panchina sedeva proprio l’attuale tecnico capitolino. Le parole di Muriel. Queste le sue dichiarazioni a gianlucadimarzio.com: “Il rapporto era bellissimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
