Muore sul marciapiede a 27 anni il malore fatale dopo un controllo | aperta un’inchiesta
Ferrara, 27 novembre 2025 – Si sente male mentre cammina, si accascia al suolo e muore. Sono ancora da chiarire le ragioni che stanno all’origine della tragedia di un 27enne nigeriano, avvenuta nella notte tra oggi (giovedì) e mercoledì su un marciapiede di via Bologna. Al momento, le notizie che trapelano sono poche. Tra queste quella che l’uomo, non molto tempo prima di avvertire i sintomi, era stato sottoposto a un controllo da parte dei carabinieri. Aperta un’inchiesta. Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha conferito una delega di indagine sia ai carabinieri che alla polizia di Stato, che procederanno dunque fianco a fianco per fare piena luce sull’accaduto e valutare eventuali responsabilità di terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
