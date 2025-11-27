Multa a ex capo di gabinetto di Giani Fdi attacca | Il Presidente riferisca in Consiglio regionale

Sulla multa all'ex capo di Gabinetto 'il presidente Giani venga a riferire in aula'. Lo chiede la deputata e consigliera regionale Fdi Chiara La Porta che torna sul caso dell'ex capo di gabinetto della Regione Toscana, oggi assessore regionale, fermata e multata perchè viaggiava in corsia d'emergenza dell'autostrada L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Multa a ex capo di gabinetto di Giani, Fdi attacca: “Il Presidente riferisca in Consiglio regionale”

