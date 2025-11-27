Msc Rekeep respinto il ricorso dei soci di minoranza I giudici | Corretto l' operato dei vertici
Bologna, 27 novembre 2025 – Msc Società di Partecipazione tra Lavoratori, holding di controllo del Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’Integrated Facility Management, comunica che il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con decreto di rigetto 2472025 del 24 novembre, ha definitivamente respinto il ricorso ex articolo 2409 del Codice Civile avanzato da alcuni Soci di minoranza nel febbraio 2024, che contestavano gravi irregolarità nell’operato del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e, in particolare, dell’allora presidente di Msc, Claudio Levorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
