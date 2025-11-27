Mps la Procura di Milano a gamba tesa | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

Le toghe di Milano entrano a gamba tesa anche sull'altissima finanza e la scalata di Montepaschi a Mediobanca. La Procura, dopo dieci mesi di indagini, stringe sul risiko bancario e mette sotto indagine l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della holding Delfin Francesco Milleri e il ceo di Mps Luigi Lovaglio, con le ipotesi di reato di " aggiotaggio " e di "ostacolo alle Autorità di vigilanza". È quanto anticipa online il Corriere della Sera. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero concordato l’ Ops con la quale Rocca Salimbeni ha scalato nei mesi scorsi Mediobanca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mps, la Procura di Milano a gamba tesa: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

