Mps la Procura di Milano a gamba tesa | indagati Caltagirone Milleri e Lovaglio

Le toghe di Milano entrano a gamba tesa anche sull'altissima finanza e la scalata di  Montepaschi a Mediobanca. La Procura, dopo dieci mesi di indagini, stringe sul risiko bancario  e mette sotto indagine l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della holding Delfin  Francesco Milleri  e il ceo di Mps  Luigi Lovaglio, con le ipotesi di reato di " aggiotaggio " e di "ostacolo alle Autorità di vigilanza". È quanto anticipa online il Corriere della Sera. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero concordato l’ Ops con la quale Rocca Salimbeni ha scalato nei mesi scorsi Mediobanca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

