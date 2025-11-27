Moviola Atletico Madrid Inter il CorSport affossa Giuliano Simeone | il voto dato all’arbitro Letexier

Inter News 24 Moviola Atletico Madrid Inter: insufficienza per l’arbitro Letexier. Ecco l’idea del CorSport sul primo gol dell’Atletico Madrid. Il cruciale scontro di Champions League tra l’ Atletico Madrid e l’ Inter è stato analizzato con attenzione anche sul fronte arbitrale. Sotto la lente d’ingrandimento del Corriere dello Sport è finito l’arbitro francese François Letexier, a cui il quotidiano assegna un voto di 5,5, giudicandolo insufficiente. La direzione di gara di Letexier è stata definita “complicata e con grandi tensioni”, e l’arbitro non è sempre apparso capace di governarla, sebbene sia riuscito a portare a termine la partita grazie alla sua “grande esperienza e la forza che lo hanno portato ai vertici”. 🔗 Leggi su Internews24.com

