Moviola Atletico Madrid Inter dubbi sul braccio di Baena e manca un giallo | la Gazzetta boccia Letexier

Moviola Atletico Madrid Inter, dubbi sul braccio di Baena e manca un giallo agli spagnoli: la Gazzetta dello Sport boccia Letexier. Un'altra beffa nei minuti di recupero, un'altra sconfitta che brucia. L'Inter di Cristian Chivu, reduce dal ko nel derby, cade anche a Madrid contro l'Atletico del grande ex Diego Pablo Simeone. Il 2-1 finale, maturato all'ultimo respiro, lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri, ma a far discutere il giorno dopo è anche la direzione di gara dell'arbitro francese François Letexier. La Gazzetta dello Sport, nella sua consueta analisi alla moviola, assegna al fischietto transalpino una "leggera insufficienza", frutto di una gestione non sempre lineare degli episodi chiave che hanno costellato il match di Champions League.

