Movida e sicurezza è scontro | Se i locali rispettano le regole il centro storico è più vivibile

Il botta-risposta a distanza tra le associazioni di categoria e il Comitato residenti centro storico sul tema dell’equilibrio tra movida, esigenze degli esercenti e sicurezza, sembra ormai diventato un appuntamento fisso. A seguito delle dichiarazioni rese nei giorni scorsi dagli enti che tutelano gli esercenti, il Comitato è intervenuto per ribadire le proprie posizioni. "Nessuno ha mai attribuito agli esercenti la responsabilità delle cattive frequentazioni del centro – precisano i referenti del Comitato –. Tuttavia, non accettiamo la diceria secondo cui laddove proliferano i locali non esista delinquenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movida e sicurezza, è scontro : "Se i locali rispettano le regole il centro storico è più vivibile"

