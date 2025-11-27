Motrici bidirezionali e capolinea in piazza Hermada | inaugura il nuovo tram della collina di Torino
Inaugura oggi, 27 novembre, il nuovo percorso dei tram Gtt della linea 3. Per l’occasione, il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora alla mobilità Chiara Foglietta e l’amministratore delegato di Gtt Guido Mulè salgono sulla corsa delle 9:20, festeggiando l’attivazione del nuovo capolinea.Il nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
