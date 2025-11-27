Motrici bidirezionali e capolinea in piazza Hermada | inaugura il nuovo tram della collina di Torino

Torinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugura oggi, 27 novembre, il nuovo percorso dei tram Gtt della linea 3. Per l’occasione, il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora alla mobilità Chiara Foglietta e l’amministratore delegato di Gtt Guido Mulè salgono sulla corsa delle 9:20, festeggiando l’attivazione del nuovo capolinea.Il nuovo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

motrici bidirezionali e capolinea in piazza hermada inaugura il nuovo tram della collina di torino

© Torinotoday.it - Motrici bidirezionali e capolinea in piazza Hermada: inaugura il "nuovo" tram della collina di Torino

