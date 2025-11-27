Motorsport il caso unico e geniale del motore Lampredi
Il quattro cilindri bialbero progettato da Aurelio Lampredi alla metà degli anni ’60 per la Fiat 124 nacque come motore da grande serie, ma provenendo dalla F1 presentava caratteristiche strutturali che lo rendevano perfetto per le competizioni. E infatti. Se c’è qualcosa di veramente geniale nel motorsport e nella tecnologia, questo è certamente il motore . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
Il caso continua a tenere banco. Tutti i costruttori coinvolti e cosa fare per verificare se anche la vostra auto è a rischio - facebook.com Vai su Facebook
#F1 | Il caso del quinto motore di Max fa discutere, ma rientra in una zona grigia del regolamento Vai su X