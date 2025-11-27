MOTHERING – L’amore sopra ogni cosa | le tele pop di Simon the Graphics per celebrare un super potere delle donne

Figure carismatiche, capaci di accogliere, ispirare e proteggere le loro comunità. Sono le protagoniste della mostra MOTHERING – L’amore sopra ogni cosa, organizzata dal collettivo CuoreGrato il prossimo 29 e 30 novembre presso la Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano. La mostra va a sostenere nove progetti umanitari nel mondo. Non parla solo di madri biologiche, ma di mother nel senso della ballroom culture, cultura nata a New York tra la fine degli Anni 60 e i primi 70. Per capirla davvero bisogna immaginarla come una casa, un rifugio, una famiglia scelta da chi nella società dell’epoca non aveva spazio, soprattutto i ragazzi gay che venivano ripudiati dalle loro famiglie, ragazze e ragazzi trans o appartenenti alla comunità nera. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - “MOTHERING – L’amore sopra ogni cosa”: le tele pop di Simon the Graphics per celebrare un super potere delle donne

