Mostra di Natale nella chiesa di Santa Caterina d' Alessandria a Ortona

La sezione di Ortona dell'Unione cattolica artisti italiani (Ucai), con il patrocinio del Comune di Ortona, domenica 30 novembre, alle ore 17, inaugurerà la mostra artistica dedicata al Santo Natale nella chiesa di S. Caterina d'Alessandria. L'evento sarà aperto dal presidente Novelia Marinozzi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

