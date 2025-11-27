moschea critiche al sondaggio degli studenti

Si allarga anche all’universo giovanile la polemica sulla cosiddetta ‘nuova’ moschea presso ‘I Quadrati’ che già incendia il dibattito in quel di Sassuolo. Nel fine settimana il botta e risposta tra opposizione e maggioranza, con la prima che dà conto degli ottomila ‘no’ raccolti, attraverso una petizione e la seconda che, attraverso il sindaco Matteo Mesini, posta il video degli esponenti ed amministratori del centrodestra che fa visita, la scorsa primavera e in campagna elettorale, alla comunità islamica. Poi un altro botta e risposta tra i gruppi di minoranza e quelli di maggioranza e la polemica che si allarga ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

