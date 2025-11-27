Moschea critiche al sondaggio degli studenti

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga anche all’universo giovanile la polemica sulla cosiddetta ‘nuova’ moschea presso ‘I Quadrati’ che già incendia il dibattito in quel di Sassuolo. Nel fine settimana il botta e risposta tra opposizione e maggioranza, con la prima che dà conto degli ottomila ‘no’ raccolti, attraverso una petizione e la seconda che, attraverso il sindaco Matteo Mesini, posta il video degli esponenti ed amministratori del centrodestra che fa visita, la scorsa primavera e in campagna elettorale, alla comunità islamica. Poi un altro botta e risposta tra i gruppi di minoranza e quelli di maggioranza e la polemica che si allarga ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

moschea critiche al sondaggio degli studenti

© Ilrestodelcarlino.it - Moschea, critiche al sondaggio degli studenti

Scopri altri approfondimenti

moschea critiche sondaggio studentiMoschea, critiche al sondaggio degli studenti - Sassuolo, il centrodestra prende di mira il questionario di Néa Quotidiano per cui il 64% degli intervistati approva il luogo di culto islamico ... Come scrive msn.com

Questione moschea, precisazione di Néa Quotidiano in merito al sondaggio tra gli studenti del liceo Formiggini - In merito alla recente inchiesta a cura di Néa Quotidiano , sulla percezione da parte degli studenti delle scuole superiori sassolesi relativamente alla ‘questione moschea’. sassuolo2000.it scrive

“Moschea di Sassuolo”: cosa ne pensano gli studenti? - Néa Quotidiano inaugura “Piastrelle Rotte”, rubrica dedicata alle inchieste sul territorio, con un’indagine che affronta da una prospettiva inedita – quella degli studenti delle scuole superiori sasso ... Scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Moschea Critiche Sondaggio Studenti