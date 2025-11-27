Mosca | lavoreremo su ciò che Usa portano

11.06 Gli esiti dei colloqui sull'Ucraina a Ginevra "non sono ancora chiari" né lo è "il ruolo giocato in tutti questi processi dalle forze distruttive che si raggruppano intorno all'Ue, che provano e continuano a provare a mandare all' aria ulteriori progressi". Così il vice degli Esteri russi, Ryabkov. Sull'attesa visita a Mosca dell'inviato Usa Witkfoff: "Non è la sua prima missione a Mosca, lavoreremo su qualunque cosa porti al tavolo" e "non c'è ragione per metterla in dubbio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it