Morto sul colpo Incidente spaventoso dramma in Italia | il bilancio è drammatico

Un grave incidente stradale a Vetralla ha sconvolto la serata di giovedì 27 novembre, con un bilancio tragico: una persona è morta e altre due sono rimaste ferite, di cui una in condizioni molto gravi. Lo scontro frontale, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 19.30 sulla strada provinciale Vetrallese, al chilometro 3,500. L’impatto ha coinvolto due auto e, successivamente, anche una terza vettura. Secondo le prime ricostruzioni, il violento urto non avrebbe lasciato scampo alla vittima. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Incidente spaventoso, dramma in Italia: il bilancio è drammatico

