Morto nell' ultraleggero precipitato 2 milioni alla famiglia | Ala fissata solo con delle viti

Una tragedia che torna a far parlare di sé a distanza di tredici anni. Il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha condannato i proprietari di un ultraleggero “ Sky Arrow ” al risarcimento di circa 2 milioni di euro, oltre a interessi e spese legali, ai familiari di Gerardo Vaiano, il sottufficiale dell’Aeronautica militare morto il 30 giugno 2012 insieme all’amico e istruttore Angelo Graziano, durante il “ Primo Aeroraduno Campano ” a Limatola, nel Beneventano. Una sentenza che mette in luce responsabilità pesanti: l’ala sinistra del velivolo, al momento dello schianto, era fissata in modo irregolare, mantenuta alla fusoliera solo da una vite, senza dado né copiglia di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto nell'ultraleggero precipitato, 2 milioni alla famiglia: "Ala fissata solo con delle viti"

