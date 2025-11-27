Morto il figlio di Jackson Browne Ethan aveva 52 anni | Trovato privo di sensi nella sua abitazione

È morto a 52 anni il cantante, modello e attore Ethan Browne, figlio del cantautore Jackson. L'uomo è stato trovato privo di sensi nella sua casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Ethan Browne, era il figlio del cantante Jackson. «È stato trovato nella sua casa privo di sensi» - Ethan Zane Browne, modello, attore e musicista, figlio maggiore del cantautore Jackson Browne e della modella Phyllis Major, è morto all'età di 52 anni a Los Angeles. Da ilmattino.it

È morto il figlio del cantautore Jackson Browne: Ethan aveva 52 anni - Il cantautore statunitense Jackson Browne ha annunciato sui social la morte di suo figlio Ethan, attore e modello 52 anni. Scrive msn.com